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الإسماعيلية تستقبل أكبر قافلة مساعدات لصندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:47 م
الإسماعيلية تستقبل أكبر قافلة مساعدات لصندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية الإسماعيلية تستقبل أكبر قافلة مساعدات لصندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية
الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

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استقبل اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يرافقه مها الحفناوى، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة قافلة مساعدات "صندوق تحيا مصر" لدعم الأسر الأولى بالرعاية، والتى تشمل المواد الغذائية والدواجن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والتى تأتى ضمن أكبر قافلة مساعدات إنسانية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التى انطلقت من العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أطلقها صندوق "تحيا مصر" فى احتفالية كبرى تحت عنوان "نتشارك..علشان بكرة"، والتى تم إعلانها كأكبر قافلة مواد غذائية فى موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

وتضم القافلة 5 شاحنات كبيرة تحمل أطنان من عبوات السلع الغذائية والمجمدة والمقرر توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الإسماعيلية. ويتضمن برنامج القافلة توزيع 5000 شنطة مجمدات و7000 كرتونة مواد غذائية و1200 وجبة. فضلًا عن  15 جهاز غسيل كلوى سوف يتم تسليمها للمستشفيات.

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الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

صندوق تحيا مصر

قافله الاولى بالرعاية

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