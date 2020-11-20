"الأوقاف" تسلم 37 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لـ"تعليم بورسعيد"

بورسعيد محمد فرج

قال الشيخ جمال فتحى السيد عواد، وكيل وزارة مديرية أوقاف بورسعيد، إنه قام بتسليم الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد 37 مجموعة من مجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، وتشمل كل مجموعة على 20 كتابًا حتى يتسنى توزيعها على مكتبات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ومن جانبه، أكد عواد إن هذه المجموعة تهدف لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم لزيادة الانتماء الوطنى لدى الطلاب وبناء الشخصية الوطنية وتفنيد ضلالات الإرهابيين، وبيان خطورة التكفير والدعوة للكمال والجمال فى القرآن، وهى فى النهاية دعوة للتعايش والتسامح وبناء الوطن وتجهيز أبنائه متسلحين بالعلم لحمل الرسالة .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير لتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة وضمن خطة التعاون بين قصور الثقافة ومديرية التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية.