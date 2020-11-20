اعترافات لصوص المساكن بالقاهرة: ارتكبنا 10 حوادث سرقة بأسلوب كسر الكالون

كتب سليم على

اعترف تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة، أمام النيابة العامة، بارتكاب 10 حوادث سرقة بأسلوب كسر الكالون باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزة المتهمين، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، طالبت بسرعة التحريات عن نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات المساكن بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عملائهم "سيئى النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.