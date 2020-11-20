اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:53 م
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احتجاز رهائن فى مقر شركة مالية فى العاصمة الجورجية تبليسى

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:45 م
احتجاز رهائن فى مقر شركة مالية فى العاصمة الجورجية تبليسى جورجيا
كتب محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام بأن عملية احتجاز رهائن وقعت في مقر شركة مالية وسط العاصمة الجورجية تبليسى، بحسب شبكة روسيا اليوم.

 

تبليسى

جورجيا

أخبار جورجيا

رهائن

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