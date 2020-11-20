احتجاز رهائن فى مقر شركة مالية فى العاصمة الجورجية تبليسى

أفادت وسائل إعلام بأن عملية احتجاز رهائن وقعت في مقر شركة مالية وسط العاصمة الجورجية تبليسى، بحسب شبكة روسيا اليوم.
احتجاز رهائن فى مقر شركة مالية فى العاصمة الجورجية تبليسىالجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:45 م
جورجيا
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