إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 57.06 مليون والوفيات تقفز إلى مليون و362744

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 57.06 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و362744 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 252493 11737129

الهند 132162 9004365

البرازيل 168061 5981767

فرنسا 47127 2086288

روسيا 35311 2039926

إسبانيا 42291 1541574

المملكة المتحدة 53775 1453256

الأرجنتين 36532 1349434

إيطاليا 47870 1308528

كولومبيا 34761 1225490

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

20 - 11883 531769 العراق

29 - السعودية 5745 354813

32 - المغرب 5090 311554

2053 169396

39 -

الأردن

41 - الإمارات 547 156523

44 - الكويت 861 139308

45 235 136888

- قطر

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.