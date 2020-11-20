إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 57.06 مليون والوفيات تقفز إلى مليون و362744

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 57.06 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و362744 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 252493 11737129
الهند 132162 9004365
البرازيل 168061 5981767
فرنسا 47127 2086288
روسيا 35311 2039926
إسبانيا 42291 1541574
المملكة المتحدة 53775 1453256
الأرجنتين 36532 1349434
إيطاليا 47870 1308528
كولومبيا 34761 1225490
- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها فى القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
20 - 11883 531769 العراق
29 - السعودية 5745 354813
32 - المغرب 5090 311554
2053 169396
39 -
الأردن
41 - الإمارات 547 156523
44 - الكويت 861 139308
45 235 136888
- قطر
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.
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