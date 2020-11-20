اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:57 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 57.06 مليون والوفيات تقفز إلى مليون و362744

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:49 م
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 57.06 مليون والوفيات تقفز إلى مليون و362744 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 57.06 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و362744 حالة.

 وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.   

 وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة      252493            11737129

الهند            132162            9004365

البرازيل          168061            5981767

فرنسا            47127             2086288

روسيا            35311             2039926

إسبانيا           42291             1541574

 المملكة المتحدة       53775             1453256

الأرجنتين          36532             1349434

إيطاليا           47870             1308528

     كولومبيا          34761             1225490

            

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

   

   

 الدول وترتيبها    عدد الوفيات       عدد الإصابات

 20 -      11883             531769    العراق                   

   29 - السعودية      5745              354813

    32 -  المغرب      5090              311554

                               

                      2053              169396

 39 -              

  الأردن                        

  41 -  الإمارات       547              156523

   44 - الكويت         861              139308

 45      235              136888

  -  قطر               

        

 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

   

 


كورونا

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فيروس كورونا

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كوفيد 19

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