اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمطار غزيرة تصل لحد السيول تضرب الإسكندرية وطوارئ لرفع تجمعات المياه.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:42 م
أمطار غزيرة تصل لحد السيول تضرب الإسكندرية وطوارئ لرفع تجمعات المياه.. صور أمطار غزيرة تصل لحد السيول تضرب الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة تعرضت لها محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، وشهد كورنيش الإسكندرية أمطارا غزيرة تصل إلى حد السيول. وأجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للصرف الصحى ومياه الشرب، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، حيث تم متابعة تصريف الأمطار بمناطق تجمعات المياه بطوسون شرقا ومنطقة رشدى وسيدى جابر على كورنيش الإسكندرية، وذلك لفتح الطريق أمام حركة المرور.

وأدى سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية، إلى انهيار عقارين بأحياء الجمرك وغرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ولقى شاب يدعى أحمد محمد عمره 20 سنة مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر انهيار جزئى لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول فى المدينة.

من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غدًا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بكافة أنحاء البلاد، والذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

واستثنى قرار المحافظ القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.

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