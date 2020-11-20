ألمانيا تسجل 260 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

برلين (رويترز)

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا بواقع 23648 ليصل الإجمالى إلى 879564.

وكشفت البيانات تسجيل 260 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالى إلى 13630.