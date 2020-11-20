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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-11-2020

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:44 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-11-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 20-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.22 ريال سعودى.

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي إذ تتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح لكوفيد-19 وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1866.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش وتراجع 1.1 بالمئة في الأسبوع.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو 225.22 ريال بما يعادل 60.05 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو 206.45 ريال بما يعادل 55.05 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 197.07 ريال بما يعادل 52.55 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو 168.92 ريال بما يعادل 45.04 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو 131.38 ريال  بما يعادل 35.03 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو 112.61 ريال بما يعادل  30.03 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,004 ريال بما يعادل 1,868 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,577 ريال بما يعادل 420.37 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 225,219 ريال بما يعادل 60,051 $


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