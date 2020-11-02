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بعد إصابته بسكتة دماغية..

وفاة الصحفى البريطانى المخضرم روبرت فيسك عن عمر يناهز 74 عاما

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 12:55 ص
وفاة الصحفى البريطانى المخضرم روبرت فيسك عن عمر يناهز 74 عاما روبرت فيسك
كتبت رباب فتحى

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توفي المراسل الأجنبي البريطاني المخضرم روبرت فيسك عن عمر يناهز 74 عامًا. وبحسب ما ورد، نُقل الصحفي والكاتب إلى مستشفى سانت فينسينت في دبلن بعد أن شعر بوعكة صحية يوم الجمعة.

وأكد مصدر في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حيث يعمل فيسك مراسل الشرق الأوسط، نبأ وفاته.

نُقل فيسك إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية، وفقًا لتقرير في صحيفة آيرش تايمز.

وصفته صحيفة نيويورك تايمز في 2005 بأنه "ربما أشهر مراسل أجنبي في بريطانيا، فاز فيسك بالعديد من الجوائز المرموقة على مدار حياته المهنية لتغطيته للشرق الأوسط.

وشمل ذلك جائزة أورويل للصحافة كما حصد جوائز الصحافة البريطانية في فئتي المراسل العالمي للعام والمراسل الأجنبي للعام.

بعد أن بدأ حياته المهنية فيSunday Express ، انتقل فيسك إلى التايمز حيث عمل من 1972 إلى 1975 كمراسل للصحيفة في بلفاست في ذروة مشاكل أيرلندا الشمالية.

في عام 1976 انتقل إلى بيروت حيث بدأ حياته المهنية كمراسل للشرق الأوسط، غطى الحرب الأهلية اللبنانية، والثورة الإيرانية، والحرب الإيرانية العراقية، والغزو السوفيتي لأفغانستان.

انضم إلى الإندبندنت عام 1989، وبقي مراسلها في المنطقة حتى وفاته، حيث غطى أحداثًا مثل غزو صدام حسين للكويت والحروب الأخيرة في سوريا. كما كتب عن حربي البوسنة وكوسوفو في يوغوسلافيا السابقة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه تحدث العربية بطلاقة، وكان من بين الصحفيين الغربيين القلائل الذين أجروا مقابلة مع زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، وهو ما فعله ثلاث مرات خلال التسعينيات.


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