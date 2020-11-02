اليوم السابع
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الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:02 ص
خالد صلاح
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نمو أنشطة المصانع بالصين الأسرع خلال 10 سنوات فى أكتوبر

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:33 ص
نمو أنشطة المصانع بالصين الأسرع خلال 10 سنوات فى أكتوبر نمو أنشطة المصانع الصينية - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهر مسح خاص اليوم الاثنين، أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر مع تنامي الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعا من أزمة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات القطاع الصناعي 53.6 من 53.0 في سبتمبر، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو الانكماش للشهر السادس على التوالي.

توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0.

يعود القطاع الصناعي الضخم في الصين باطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات كبيرة في الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، إلا ان الآفاق العالمية تزداد قتامة لأن دولا غربية عديدة مازالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض كوفيد-19 وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل.

وقراءة أكتوبر هي الأعلى منذ يناير.

يركز مؤشر كايشين على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير بينما يرصد المسح الرسمي الذي أُعلنت نتائجه يوم السبت الشركات الكبيرة والمشروعات المملوكة للدولة.

وأظهر المسح الرسمي توسع أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ قليلا في أكتوبر لكنه جاء أعلى بهامش طفيف من توقعات المحللين.

 


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