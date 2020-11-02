موجز اقتصاد اليوم الاثنين 2 - 11 - 2020

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 2 -11 - 2020 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها الإعلان عن إتاحة كافة الفرص الاستثمارية للتعاون بين مصر والعراق، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وهى كالتالى:

اتحاد الصناعات: إتاحة جميع فرص التعاون بين مصر والعراق لمستثمري البلدين

أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية على ضرورة استثمار نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية والتي انعقدت يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020 برئاسة رئيسي وزراء البلدين وحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين من الجانبين فضلا عن مشاركة السادة رؤساء الاتحادات القطاعية وحضور لرجال أعمال من الجانبين خلال ملتقي أعمال المصري العراقي.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي في فبراير

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 713 مليون جنيه، ليغلق عند 600.371 مليار جنيه.

أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 2-11-2020

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، ارتفاع بقيمة جنيهين فقط فى سوق الصاغة، وذلك فى أول أيام الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى سوق الصاغة 824 جنيها للجرام.

وفد وزارة التخطيط يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة جامعة سوهاج لعام 20/2021

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعة سوهاج وذلك فى إطار المتابعة الميدانية والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

وزيرة الصناعة: مدينة الجلالة تمثل منصة استثمارية واعدة لتحقيق التكامل العربي الأفريقي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقتصادي العربي الافريقي المشترك باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة وتحفيز إقتصاديات الدول العربية والإفريقية وتنشيط حركة التجارة الإقليمية وتعزيز الإستثمارات العربية الافريقية المشتركة بما يسهم في فتح اسواق جديدة للقطاعات السلعية والخدمية بالأسواق الدولية والإقليمية.

رئيس الرقابة المالية يحذر من عقوبة الغلق لأنشطة التمويل متناهية الصغر دون ترخيص

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التوسع في نشاط التمويل للمشرعات المتوسطة والصغيرة بجانب التمويل متناهى الصغر يجب أن يتم على أساس قوى من توافر الخبرات البشرية والملاءة المالية لدى جهات مقدمي خدمة التمويل، وأن من واجب الهيئة كجهة رقابية تقدمت بتشريع لإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.

"التخطيط" والمعهد القومي للحوكمة يطلقان مبادرة سفراء التنمية بعنوان "كن سفيرًا"

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مبادرة سفراء التنمية تحت عنوان " كن سفيرًا" لنشر ثقافة الاستدامة، حيث تدعو الوزارة الشباب من الفئة العمرية 18 إلي 35 عام للتقدم والالتحاق بالمبادرة، لينتهي موعد التقدم في 14 من نوفمبر الجاري.