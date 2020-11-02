اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قطاع الأعمال تبدأ مناقشة ملاحظات الشركات حول مسودة لائحة الموارد البشرية

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 06:25 م
قطاع الأعمال تبدأ مناقشة ملاحظات الشركات حول مسودة لائحة الموارد البشرية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، فى مناقشة المقترحات والملاحظات الواردة من الشركات التابعة لها واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية، والتى وردت حتى الآن من أكثر من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية.
 
وترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أول الاجتماعات الخاصة، بمناقشة هذه الملاحظات مع فريق العمل بالوزارة المكلف بتجميع ومراجعة الملاحظات حول مسودة اللائحة وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات الواردة.
 
ومن المقرر بحسب بيان الوزارة عقد اجتماعات لاحقة على مدار الأسبوع الجارى لاستكمال مناقشة الملاحظات الواردة من الشركات واللجان النقابية.
 
ووقفت اللائحة الجديدة التى أعدت مسودتها وزارة قطاع الأعمال العام بين معارض من أغلب العاملين ومؤيد من أغلب أن لم يكن من كل رؤساء الشركات التابعة 118 شركة والقابضة 8 شركات.

قطاع الاعمال العام

لائحة الموارد البشرية

هشام توفيق

وزير قطاع الأعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير قطاع الأعمال يكشف التنسيق مع وزارة الإسكان لبيع أراضى بـ 10 مليارات جنيه لتطوير الشركات.. هشام توفيق يؤكد تميز نتائج القطن القصير بشرق العوينات.. مليون قنطار إجمالى إنتاج العام الجارى.. وخطة لتحسين الجودة

السبت، 31 أكتوبر 2020 01:00 م

الكشافة تقدم عروضا فنية خلال تكريم فريق غزل المحلة بحضور هشام توفيق. .صور

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 01:54 م

فيديو.. عروض فنون شعبية في احتفالية تكريم فريق غزل المحلة بحضور هشام توفيق

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 01:37 م

هشام توفيق: دراسة للنهوض بالنقل البحرى وبدء تصنيع السيارات الكهربائية نهاية 2021

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 08:44 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة