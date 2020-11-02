قطاع الأعمال تبدأ مناقشة ملاحظات الشركات حول مسودة لائحة الموارد البشرية

كتب عبد الحليم سالم

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، فى مناقشة المقترحات والملاحظات الواردة من الشركات التابعة لها واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية، والتى وردت حتى الآن من أكثر من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية.

وترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أول الاجتماعات الخاصة، بمناقشة هذه الملاحظات مع فريق العمل بالوزارة المكلف بتجميع ومراجعة الملاحظات حول مسودة اللائحة وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات الواردة.

ومن المقرر بحسب بيان الوزارة عقد اجتماعات لاحقة على مدار الأسبوع الجارى لاستكمال مناقشة الملاحظات الواردة من الشركات واللجان النقابية.

ووقفت اللائحة الجديدة التى أعدت مسودتها وزارة قطاع الأعمال العام بين معارض من أغلب العاملين ومؤيد من أغلب أن لم يكن من كل رؤساء الشركات التابعة 118 شركة والقابضة 8 شركات.