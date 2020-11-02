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رئيس محطة الضبعة: اهتمام الدولة بالطاقة النووية جعل المشروع أفضل محطة بالعالم

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 03:00 ص
رئيس محطة الضبعة: اهتمام الدولة بالطاقة النووية جعل المشروع أفضل محطة بالعالم الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه منذ إطلاق إشارة بدء المشروع النووى لتوليد الكهرباء فى 11 ديسمبر 2017 برعاية القيادة السياسية فى البلدين المصرى والروسى لم تتهاون الهيئة فى تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمشروع، وهو ما أدى بدوره إلى اختيار مشروع الضبعة النووى كأحد أفضل ثلاث مشاريع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم، وحصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

وأوضح الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من تطورات البرنامج النووى المصرى أيضًا أن فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختتم مهمة رسمية لمصر استغرقت 11 يومًا، بدأت فى 27 أكتوبر الماضى، بهدف مراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية فى مصر بهدف إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية، واختتمت فعالياتها فى نوفمبر السابق.

وقال الوكيل، إن فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية أكد أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية، وهو الأمر الذى يوضح مدى الدعم القوى الذى توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان وعدم الانتشار.


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