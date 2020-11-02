بدء طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب بالخارج اليوم

كتب إبراهيم قاسم

اتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الإثنين بطاقات الاقتراع فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، على موقعها الإلكتروني، بالنسبة للمصريين بالخارج لإبداء رأيهم فى المرشحين بالنظامين الفردى والقوائم.



وبدأ المصريون فى دولة نيوزيلندا بطباعة بطاقات الاقتراع فى الانتخابات، كأول دولة يتم فيها التصويت فى التاسعة صباحا والذى يتزامن مع العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.



ويبدأ المصريون بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية، بطباعة بطاقات الاقتراع يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يدخل الناخب فى الخارج على الموقع خلال اليومين المحددين ويقوم بطباعة بطاقة ابداء الرأى وارسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها، فيما تستقبل البعثات الدبلوماسية المصرية بطاقات الاقترع فى الخارج للمرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.



وبدء أمس الأحد الصمت الانتخابى لمرشحى المرحلة الثانية الذى يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية حتى يتم إتاحة الفرصة أمام المواطنين فى التفكير لاختيار أفضل من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020.



ويتنافس بالنظام الفردى فى المرحلة الثانية 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسى يتنافسون فى دائرتين.



وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فقد بلغ عددها 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعد، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 16 مقعد، وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون فى 10 دوائر مخصص لها 21 مقعد، وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 11 مقعد، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون فى 8 دائرة مخصص لها 21 مقعد، وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون فى 7 دوائر مخصص لها 14 مقعد، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحين يتنافسون فى 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد.



وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد، وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقل و5 من الأحزاب.



أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتين إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتين وذلك للفوز ب100 مقعد، والثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز ب42 مقعد.



يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت بالنظام الفردى فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح وعلى مدار أيام 21 و22 و23 فى الخارج ويومى 24 و25 فى الداخل.