الري تعلن تنظيم برامج تدريبية مختلفة لرفع قدرات العاملين في الوزارة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور ممدوح حسن رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بوزارة الري إنه تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية في مجالات مختلفة تستهدف تعزيز وتنمية القدرات كل الفئات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يتم المداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع بما يضمن استمرار منظومة العمل.

أوضح أن البرامج تنوعت ما بين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية وجميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

يشار إلى أن قطاع التدريب نظم خلال العام الماضي، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمي، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجًا تدريبيًا لـ3769 متدربًا، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجًا تدريبيًا لـ 660 متدربًا، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

جدير بالذكر أن قطاع التدريب الإقليمى ينظم دورات تدريبية باستخدام منصات التعلم عن بعد E-Learning، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الإلكتروني واستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم .