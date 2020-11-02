اليوم السابع
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التوابل تقلل الالتهاب وتمنع مخاطر الوجبات الغنية بالدهون

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 08:30 م
التوابل تقلل الالتهاب وتمنع مخاطر الوجبات الغنية بالدهون اضافة المزيج من البهارات والتوابل لطعامك يمنع حدوث الالتهاب
كتبت أمل علام

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أكد الباحثون أن إضافة مجموعة من التوابل إلى وجبتك هي طريقة مؤكدة لجعلها ألذ طعمًا، لكنها قد تزيد من فوائدها الصحية أيضًا، مما يشير إلى أن مزيج التوابل قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وذلك وفقا لما ذكره موقع"uThe Hind".

التوابل مفيدة لصحتك
التوابل مفيدة لصحتك

وقال الموقع، إن النتائج المنشورة في مجلة التغذية، استخدم فريق البحث مزيجًا من الريحان، والفلفل الأسود، والقرفة، والكزبرة، والكمون، والزنجبيل، والبقدونس والفلفل الأحمر، وإكليل الجبل، والزعتر، والكركم.

الاطعمة الغنية بالتوابل مفيدة لصحتك
الاطعمة الغنية بالتوابل مفيدة لصحتك

في دراسة تغذية عشوائية مضبوطة، وجد الباحثون أنه عندما تناول المشاركون وجبة غنية بالدهون والكربوهيدرات مع إضافة 6 جرامات من مزيج التوابل، كان لدى المشاركين علامات التهاب أقل مقارنة بالوقت الذي تناولوا فيه وجبة تحتوي على توابل أقل أو بدون توابل.

حتى لو اكلت وجبة غنية بالدهون التوابل تمنع مخاطرها
حتى لو اكلت وجبة غنية بالدهون التوابل تمنع مخاطرها

 قالت كوني روجرز الباحثة في الدراسة، الأستاذة المساعدة في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة: "إذا كانت التوابل لذيذة بالنسبة لك، فقد تكون طريقة لجعل وجبة غنية بالدهون أو عالية الكربوهيدرات أكثر صحة.

الاطعمة الغنية بالتوابل تمنع الالتهاب
الاطعمة الغنية بالتوابل تمنع الالتهاب

وفقًا للباحثين، ربطت الأبحاث السابقة مجموعة متنوعة من التوابل المختلفة، مثل الزنجبيل والكركم، بخصائصها المضادة للالتهابات، في الدراسة الحالية، قام الباحثون بتجنيد 12 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 40 و 65عاما، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وعامل خطر واحد على الأقل لأمراض القلب والأوعية الدموية، بترتيب عشوائي، تناول كل مشارك 3 وجبات غنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات في 3 أيام منفصلة: واحدة بدون توابل، وواحدة تحتوي على جرامين من مزيج التوابل، وواحدة تحتوي على 6 جرامات من مزيج التوابل. وسحب الباحثون عينات دم قبل كل وجبة، وبعدها كل ساعة لمدة أربع ساعات لقياس مؤشرات الالتهاب.

قال روجرز: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإجراء تجربة على خلايا الدم البيضاء وحفزناها لجعل الخلايا تستجيب لمحفز التهابي، على غرار ما سيحدث أثناء محاربة جسمك للعدوى، موضحا أن هذا مهم لأنه يمثل ما سيحدث في الجسم، مضيفا بأن الخلايا ستواجه مسببات الأمراض وتنتج السيتوكينات الالتهابية، بعد تحليل البيانات، أظهرت النتائج أن السيتوكينات الالتهابية انخفضت بعد الوجبة التي تحتوي على 6جرامات من البهارات مقارنة بالوجبة التي تحتوي على جرامين من البهارات أو بدون توابل.

وقال الموقع، بينما لا يستطيع الباحثون التأكد من نوع التوابل أو البهارات التي تساهم في التأثير، أو الآلية الدقيقة التي تستخدم في التأثير، تشير النتائج إلى أن التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تعويض الالتهاب الناجم عن ارتفاع الكربوهيدرات، عند تناول وجبة عالية الدهون.


التوابل

البهارات

تناول المزيج من التوابل يمنع الالتهاب

حدوث الالتهاب بالجسم

الاصابة بالالتهاب

فوائد التوابل

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