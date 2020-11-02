الإدارية العليا تستقبل 75 طعنا على نتيجة انتخابات النواب وتفصل فيها السبت المقبل

كتب أحمد عبد الهادى

استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، 74 طعنا قضائيا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التى صدرت فى الإعلان الرسمى ظهر أمس الأحد. ونظرت المحكمة اليوم 44 طعنا من بين 75 طعنا، وقررت حجزهم للحكم بجلسة السبت المقبل 7 نوفمبر، فيما قررت تأجيل باقى الطعون أيضا لنظرها بجلسة السبت المقبل.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأحد، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعدا.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخبا شاملة دائرة ديرمواس بالمنيا التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى وعدد الناخبين فيها 246.147 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 9.069.929 ناخب، بنسبة مشاركة 28.06%، موضحا أن عدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة بلغ نحو 1.769.702 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027 صوت.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومى 24 و25 فى الداخل.