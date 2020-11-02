إطلاق منصة "متوفر" أول مول للانترنت بمصر

كتبت هبة السيد

أطلقت اليوم الإثنين، بمصر منصة جديدة للتجارة الإلكترونية باسم "متوفر" عبر موقع إلكتروني يعمل باللغتين العربية والإنجليزية www.matwaffar.com ويضم آلاف السلع والمنتجات التى تحظى باهتمام الكثير من العملاء، وذلك تحت شعار "بدل ما تشتري بالغالي .....متوفر".

ويمثل "متوفر" أول إنترنت مول لكل منصات التجارة الإلكترونية في مصر تعمل عبر منصة matwaffar بما فيها Jumia ، سوق دوت كوم "amazon" ، ونون ،شرف DJ ،كارفور، راية شوب، بي تك ،2B ، I2 ، كايرو سيلس ،كومبيوتر شوب، ايجبت لاب توب ، موبايل لاب توب ، يونيون ستورز ,والعربي وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية الأخرى وكذلك الموزعين وأيضا المصنعين للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية ، ويضم "متوفر" مئات العروض من الأجهزة على اختلاف أحجامها وأشكالها وكذلك خصائصها ، حيث تعمل المنصة على توفير مقارنات لحظية بين الأجهزة الموجودة عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وتوصيل العميل بهذه المنصة للشراء من خلالها.

وقال وائل أبو العلا الرئيس التنفيذى لمنصة "متوفر"، إن تدشين هذا الموقع يأتى فى إطار الطفرة التى حدثت بسوق التجارة الإلكترونية خلال جائحة كوفيد 19، حيث تقترب معدلاتها السنوية بمصر نحو 20 مليار جنيه تقريبا، بينما تنمو عالميا بمعدلات أكثر من 70% خاصة فى ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا (كوفيد 19) والذى فرض على الجميع ظروفا استثنائية في البيع والشراء، ونجحت منصات التجارة الإلكترونية في جنى أرباح طائلة بعد ركود التجارة التقليدية على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف أن فكرة المنصة الجديدة جاءت في ظل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الدولة المصرية بداية من التحول الرقمي والشمول المالي ووصولا إلى التحول لمجتمع لا نقدى، حيث توفر المنصة الجديدة على العملاء الوقت والجهد فى البحث عن أفضل العروض والمميزات، فمن خلال ضغطة زر يمكن التعرف على أكثر من عرض من مواقع مختلفة والعميل سيكون صاحب القرار فى شراء المنتج من مكانه المفضل بأرخص الأسعار وأكثر المنتجات جودة.

ونتيجة الخبرات المتراكمة لدى الشركاء الثلاثة المؤسسين للمنصة، وهم : محمد عكاشة ،الرئيس التنفيذي لصندوق ديسربتك للاستثمار والشريك المؤسس لشركة فوري، وائل فاطين، المدير التنفيذي الفني والذي يمتلك خبرة سابقة في مجال العمل في قطاع الاتصالات، وائل أبو العلا، المدير السابق لشركة كريم مصر وشمال إفريقيا حيث يمتلك المؤسسين خبرات متراكمة تتجاوز 75 عاما ، حيث جاءت فكرة المنصة الجديدة التي تقدم جميع العروض والخصومات أمام العميل في موقع واحد .

وتابع أبو العلا قائلًا: إنه مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وتحول الغالبية العظمى من الموزعين والمصنعين لتنفيذ عمليات شراء ضخمة عبر منصات التجارة الإلكترونية جاءت فكرة "متوفر"، والتي ستغير مفهوم التجارة الإلكترونية في مصر، ومن خلال منصة "متوفر" يمكن للعميل الإطلاع على مقارنات الأسعار للأجهزة والمنتجات المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على تجربة العملاء من خلال consumer reviews مع عرض كامل لكافة تفاصيل المنتج، كما يوفر الموقع أيضا إمكانية التواصل مع العميل عبر البريد الإلكتروني في حالة العروض أو تخفيض أسعار المنتج.

وعن الهدف من توافر بعض المنتجات دون غيرها، أكد الرئيس التنفيذى لـ "متوفر" أن الموقع يضم الهواتف المحمولة، التليفزيونات، الغسالات ، الثلاجات ، التكييفات، أجهزة الكمبيوتر ، اللاب توب ، التابلت، حيث تمثل هذه المنتجات أكثر من 70% من الشراء عبر الإنترنت ، مشيرا إلى أن اختيار شهر نوفمبر للإعلان عن بدء أعمال المنصة لأنه يشهد انطلاق موسم العودة للمدارس كما أنه يسبق عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء والسوداء التي تمثل أكثر عروض العام ازدهارا في عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.

وعن الخطة الاستثمارية للشركة، أوضح أن الشركة لديها خارطة طريق مرسومة للتوسع الأفقي والرأسي، حيث يمثل السوق المصرية للشركة بداية الانطلاق لأسواق اخرى محيطة وأبرزها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، كما سيتم التوسع في المنتجات والأسواق المعروضة.