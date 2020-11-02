أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين.. الكندوز 110 والضأن 120 جنيها

شهدت اسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 2-11-2020 استقرارا فى السوق المحلى وذلك فى ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب وسجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، اسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وكانت بيانات حكومية أظهرت تراجع الواردات المصرية من اللحوم فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 204.7 مليون دولار فى شهر أغسطس الماضي، مقابل 222.5 مليون دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 8%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات اللحوم جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر تراجعا فى استيرادها خلال شهر أغسطس الماضي، ومن بينها الواردات المصرية من الذرة وبلغت نحو 152.8 مليون دولار، مقابل 155.7 مليون دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 1.9%.

وضمت القائمة كلا من واردات منتجات البترول بنحو 271.1 مليون دولار، مقابل 535.8 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 49.4% يليها الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 182.9 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 330.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 44.7%.