أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 824 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 ، ارتفاع بقيمة جنيهين فقط فى سوق الصاغة، وذلك فى أول أيام الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى سوق الصاغة 824 جنيها للجرام، فى ظل تحرك محدود بالسعر العالمي للأوقية مسجلة 1881 دولار.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 706 جنيها.



عيار 21 سجل 824 جنيها.



عيار 24 سجل 942 جنيها.



الجنيه الذهب 6592 جنيها.



أوقية الذهب 1881 دولار.

مؤشرات كثيرة تؤكد أن أسعار الذهب ستعوض الخسائر التى تعرضت لها الأسبوع الماضى، والتى تجاوزت 30 دولارا على المستوى العالمي وأكثر من 10 جنيهات على المستوى المحلى بسوق الصاغة، بعد هبوط الأسعار خلال نهاية تعاملات الأسبوع إلى 820 جنيها للجرام من عيار 21، قبل أن تبدأ تعويض هذا التراجع وترتفع محليا.

على مستوى التداول العالمى، فإن قوة الدولار مؤخرا تسببت فى هبوط الذهب بشكل كبير لتنزل الأوقية أدنى من 1900 دولار، مسجلة 1874 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع، الأمر الذى أدى إلى هبوط أسعار الذهب محليا، لكن الأسعار العالمية للأونصة سجلت ارتفاع إلى 1881 دولار مع اتجاه صعودى خلال الساعات القادمة، ما لم يحدث أمر طارئ عالميا يؤثر فى مستوى الأسعار.

الذهب على المستوى الدولى يتأثر بصورة مباشرة بما يشهده اقتصاد الدول من تغيرات، خاصة الدول ذات الاقتصاديات الضخمة مثل أمريكا والصين ودول الاتحاد الأوروبي، ومع موجة كورونا الأخيرة وتأثر الاقتصاد العالمى، فإن الذهب سجل ارتفاعات كبيرة تجاوزت لتتجاوز الأوقية 2000 دولار.