اليوم السابع
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وكيل تعليم دمياط يتفقد مركب صيد مدرسة الثانوية البحرية بعزبة البرج

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:03 م
وكيل تعليم دمياط يتفقد مركب صيد مدرسة الثانوية البحرية بعزبة البرج عادل عثمان وكيل تعليم دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تفقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الخميس، المدرسة الثانوية البحرية برأس البر التابعة لإدارة عزبة البرج لمتابعة صيانة المركب الخاصة بالمدرسة، فى جولة ميدانية له، والتى تتم أعمال الصيانة بها بورشة صناعة وصيانة المراكب.

رافقه فى الزيارة العميد إيهاب الحسينى قائد مدرسة رأس البر البحرية ومحمد الحداد مدير عام التعليم الفنى وعصام النماس مدير عام التعليم العام و دكتورة إيناس عبد الخالق مدير إدارة عزبة البرج التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وباقى الإجراءات لسرعة دخولها الخدمة العملية، مؤكدا أن المركب مخصصة لتنفيذ المنهج العلمى لطلبة قسم المصايد والفنون البحرية وتنمية مهارات الصيد وفنونه لدى الطلبة والتدريب على الأجهزة الملاحية الموجودة على المركب.

وفى نفس السياق تفقد وكيل الوزارة أقسام المدرسة والورش العملية لمحركات السفن وتصنيع الصاج والكهرباء والإلكترونيات، معربا عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالمدرسة، كما وعدهم بإزالة كافة العقبات التى تواجه العملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانات المتاحة فى سبيل النهوض بمستوى المدرسة مطالبا ببذل المزيد من الجهد تدعيما لسياسة الدولة للاهتمام والنهوض بالتعليم الفني.

 

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