وفاة طبيبة بجامعة طنطا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فى بيان له منذ قليل ، وفاة الدكتوره رغدة الدخاخني، مدرس أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بكلية الطب بجامعة طنطا، بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.

من جانبه تقدم الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديرو المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخالص التعازى فى وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، زوجه الدكتور وائل علاء مدرس الجراحه العامة بطب طنطا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته و يلهم أهلها وذويها الصبر و السلوان.