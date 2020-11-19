وزير صحة الجزائر : إحصائيات كورونا غير دقيقة ولن نستورد أى لقاح إلا المضمون

وكالات

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم، الخميس، أن احصائيات كورونا ليست دقيقة، وأضاف في تصريح للتلفزيون الجزائرى، أنه لو تم جمع الإصابات ليومين أو ثلاثة أيام ووسعنا التشخيصات سنتجاوز 4 آلاف حالة.

وقال "هذا الوباء جائحة عالمية انتشرت في جميع القارات، وارتفاع الاصابات ناتج عن عدم ارتداء الكمامات واحترام التوصيات الوقائية"، وأكد وزير الصحة أنه لا علاج لكورونا حاليا الا حماية الأشخاص لأنفسهم، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأفاد وزير الصحة ، أن نوعية الفيروس لا تزال مجهولة لأن الفيروس الذي انتشر الصيف الماضي تغيرت جيناته حاليا، وفيما يخص الدخول الاجتماعي قال بن بوزيد “الدخول الاجتماعي وتغير الطقس أو البرد ربما يكونان سبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا”، مؤكد أن الصيدلية المركزية تحوز على كم هائل من الكمامات والالبسة، ولا نقائص مسجلة في هذا المجال.

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه لن يدخل أي لقاح الجزائر إلا إذا كان مضمونا، وأضاف في تصريح للتلفزيون الجزائري “لدينا تعليمات صارمة، عندما يكون لقاح فيروس كورونا متوفرا سنستورده، بشرط أن يكون مضمون الفعالية”.

وأكد أن مهني القطاع يقومون بكل جهودهم لمكافحة الوباء، كما تم ضخ وتعبئة القطاع ماليا وبشريا، وقال “سامحونا على النقائص، أو أي تقصير، نحن نقوم بكل ما في وسعنا لاحتواء الوضع، التنظيم والتنسيق ليس شيئا سهلا”.

وجدد التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة لأنها الواقي الأول والوحيد من الإصابة بالفيروس وانتشاره.