اليوم السابع
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وزير خارجية أمريكا يزعم: القدس العاصمة المستحقة لإسرائيل

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:38 ص
وزير خارجية أمريكا يزعم: القدس العاصمة المستحقة لإسرائيل جانب من المؤتمر
كتب سمير حسنى

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زعم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ، أن القدس هي العاصمة المستحقة لإسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب بذل جهودا كبيرة في تحقيق اتفاقيات السلام، ونجح في إنجاز الاتفاق التاريخي مع الدول العربية.

 

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بنيامين نتنياهو: "أنا فخور بإنجاز اتفاق إبرهيم وآمل بإنجاز المزيد وهذا العمل سيستمر.. مضيفا: "خلال إدارة ترامب الولايات المتحدة دعمت إسرائيل كما لم تفعل من قبل.

 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي اعتزامه زيارة هضبة الجولان المحتلة، وأعرب عن أمله فى أن يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون لاتفاق سلام.


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ايران

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