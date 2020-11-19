جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.



وأضاف أن الحكومة التونسية تتجه إلى اتخاذ إجراءات جديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرات مواجهة فيروس كورونا.

