اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام السعودى: سنعيد النظر فى زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء "كورونا"

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:41 م
وزير الإعلام السعودى: سنعيد النظر فى زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء "كورونا" وزير الإعلام السعودى ماجد القصبى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن السعودية سبقت دولاً كثيرة في تفادي أزمة كورونا وقال: "حينما واجهنا أزمة كورونا كنا مستعدين"، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي.

وحسب موقع سبق السعودى، تطرق الوزير القصبي لضريبة القيمة المضافة التي أكد على أنها قرار مؤلم ولم يتخذ بسهولة، مشيراً إلى أن فاتورة أجور موظفي الدولة الباهضة وعقود التشغيل كذلك جعلت خيار الدولة تجنب المساس برواتب الموظفين في مقابل رفع ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن القرار سيراجع كأي قرار آخر ولكن بعد نهاية الأزمة


السعودية

كورونا

ضريبة القيمة المضافة

وزير الإعلام السعودى

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة