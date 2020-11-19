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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى: زيارة أردوغان لفاروشا القبرصية غير مقبولة ومستفزة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:26 م
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى: زيارة أردوغان لفاروشا القبرصية غير مقبولة ومستفزة أردوغان
كتب أحمد عرفة

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أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، أن زيارة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان لفاروشا القبرصية غير مقبولة ومستفزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويستمر رفض المجتمع الدولى لسياسة تركيا فى قبرص، خاصة بعد زيارة الرئيس التركى لفاروشا، مؤكدين أن هذه السياسة التركية ستسبب المزيد من عدم الثقة والتوتر فى المنطقة ويجب العدول عنها على وجه السرعة، حيث أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تابعت التطورات فى فاروشا بقلق، موضحا أن موقف الأمم المتحدة بشأن فاروشا لم يتغير والأطراف مدعوة لتجنب الإجراءات أحادية الجانب.

ونقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، عن دبلوماسى أوروبى تأكيده أن حديث الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى فاروشا يناقض الرؤية الأممية لتوحيد قبرص، وقال الدبلوماسى الأوروبي: دول الاتحاد تبحث أزمة شرق المتوسط والقرارات فى قمة ديسمبر.


اردوغان

فاروشا

تركيا

الاتحاد الاوروبى

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