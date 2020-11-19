نيويورك تايمز: بومبيو أول مسئول أمريكى رفيع يزور مستوطنة يهودية بالضفة الغربية

كتبت ريم عبد الحميد

وقال بومبيو فى مؤتمر صحفى مع رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن إدارة ترامب ترى الآن أن الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، أنها معادية للسامية وستحرم الجماعات المشاركة فيها من الدعم الحكومة.

وأضاف بومبيو فى اليوم الثانى لزياته للدولة العبرية إنهم يريدون الوقوف مع الدول الأخرى التى تعترف بحركة مقاطعة ومعاقبة إسرائيل المعرفة باسم B.D.S بأنها سرطان، ووصف هذا القرار بأنه رائع.

وجاء هذا الإعلان فى يوم عاصف تصوره إدارة ترامب على أن انتصار لسياستها تجاه إسرائيل والفلسطينيين، كما أنه قد يكون مفيدا لبومبيو، لاسيما مع الناخبين المسيحيين الإنجيليين الذين طالما تودد إليهم، لو سعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهورى فى 2024. وقال له نتنياهو إنه أهم الكتاب لن يكون لديهم صديق أفضل.

وأوضحت الصحيفة أن بومبيو يخطط ليكون أول وزير خارجية أمريكى يزور الجولات السورية المحتلة، والتى اعترف ترامب بسلطة إسرائيل عليها فى مارس 2019.

وقالت نيويورك تايمز إنه لم يتضح على الفور إذا كان هناك أى تأثير عملى للسياسة الجديدة على حركة مقاطعة إسرائيل فى الأيام المتبقية من إدارة ترامب، حيث أن أنصارهما يشملون جماعات كنسية أمريكية كبيرة ومجموعة متنوعة من الجماعات الليبرالية. وعلق القيادى الفلسطينى فى الضفة الغربية مصطفى البرغوتى على إعلان بومبيو، وقال إنه الحلقة الأحدث فى سلسة محاولات إدارة ترامب إلقاء العراقيل فى طريق الرئيس المنتخب جو بايدن.