اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 09:34 م
خالد صلاح
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نداء لزعماء مجموعة العشرين لتقديم تمويل طارئ للقاحات وأدوية وفحوص كورونا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:50 م
نداء لزعماء مجموعة العشرين لتقديم تمويل طارئ للقاحات وأدوية وفحوص كورونا مجموعة العشرين
رويترز

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قال رئيس جنوب أفريقيا ورئيسة وزراء النرويج ومدير منظمة الصحة العالمية ورئيسة المفوضية الأوروبية في رسالة إن قادة مجموعة العشرين الذين يعقدون قمة افتراضية في مطلع الأسبوع المقبل يجب أن يساعدوا في سد فجوة التمويل لشراء اللقاحات والأدوية والاختبارات لمكافحة جائحة كوفيد-19.

‭‭ ‬‬وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها رويترز، أن "التزام قادة مجموعة العشرين في قمة المجموعة في الرياض بالاستثمار بشكل كبير في سد فجوة تمويل قيمتها 4.5 مليار دولار لتسهيل الوصول لأدوات مكافحة كوفيد-19 سيساهم في إنقاذ الأرواح على الفور وسيضع أسسا لشراء وتسليم أدوات محاربة كوفيد-19 على نطاق واسع وسيوفر استراتيجية للخروج من هذه الأزمة العالمية الاقتصادية والإنسانية".


محموعة العشرين

كورونا

كوفيد 19

لقاحات كورونا

أدوية كورونا

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