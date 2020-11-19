باريس (أ ش أ)

أمهل مجلس الدولة فى فرنسا الحكومة مدة 3 اشهر لإثبات أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التزاماتها فيما يتعلق بالحد من غازات الاحتباس الحراري في البلاد، وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الخميس، أن مجلس الدولة الفرنسي هو أعلى محكمة إدارية، وأن هذه هي المرة التي تحكم للمرة الأولى في نزاع يتعلق بتغير المناخ.