صنعاء (أ ش أ)

قتل ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة، إثر انفجار لغم أرضى زرعته ميليشيات الحوثى الانقلابية، فى محافظة الحديدة، غرب اليمن، ذكرت ذلك مصادر محلية يمنية، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، وأضافت أن لغما زرعته ميليشيات الحوثى بالقرب من أحد منافذ الأسلاك الشائكة التي وضعتها مؤخراً في منطقة الجاح غرب التحيتا جنوب الحديدة، أودى بحياة ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة.