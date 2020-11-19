قتل ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة، إثر انفجار لغم أرضى زرعته ميليشيات الحوثى الانقلابية، فى محافظة الحديدة، غرب اليمن، ذكرت ذلك مصادر محلية يمنية، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، وأضافت أن لغما زرعته ميليشيات الحوثى بالقرب من أحد منافذ الأسلاك الشائكة التي وضعتها مؤخراً في منطقة الجاح غرب التحيتا جنوب الحديدة، أودى بحياة ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة.
وأوضحت أن اللغم انفجر بدراجة نارية على الطريق الرابط بين الجاح والخوخة بمدينة الحديدة ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين .
من جانبها، أعلنت الفرق الهندسية بالساحل الغربى لنزع الألغام، اكتشاف حقل مفخخ جديد لميليشيات الحوثي في قرية مأهولة بالسكان شمال شرقي مدينة الخوخة جنوب الحديدة.
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