وأوضحت أن اللغم انفجر بدراجة نارية على الطريق الرابط بين الجاح والخوخة بمدينة الحديدة ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين .
من جانبها، أعلنت الفرق الهندسية بالساحل الغربى لنزع الألغام، اكتشاف حقل مفخخ جديد لميليشيات الحوثي في قرية مأهولة بالسكان شمال شرقي مدينة الخوخة جنوب الحديدة.