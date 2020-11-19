وذكرت إدارة الحديقة - في بيان وفقا لراديو (أفريقيا 1") اليوم الخميس "إنه ببالغ الحزن والأسى، تعلن حديقة فيرونجا الوطنية وفاة الطيار "ألفونس مسافيري جاسيويا" في حادث تحطم طائرته وذلك بعد إقلاعها بوقت قصير بالقرب من مقر الحديقة في "رومانجابو".

يشار إلى أن الحديقة هي محمية طبيعية تبلغ مساحتها 7,800 كم2 تقع في شرق أفريقيا وتمتد من جبال فيرونجا جنوبا إلى جبال رونزوري شمالا، حيث تحد حديقة البراكين الوطنية في راوندا وحديقة جبال رونزوري الوطنية وحديقة الملك إلزابيث الوطنية في أوغندا.

وتأسست حديقة فيرونجا الوطنية عام 1925، لتكون بذلك أول حديقة وطنية في تاريخ أفريقيا، وقد حازت كذلك لقب موقع تراث عالمي من منظمة اليونسكو عام 1979.