مصدر : السرعة الزائدة وراء انقلاب أتوبيس رحلات دائرى القاهرة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

كشف مصدر أمنى، أن السرعة الزائدة وراء اختلال عجلة القيادة من سائق أتوبيس رحلات دائرى القاهرة، ثم انقلابه، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال السائق بعد انقلاب الأتوبيس بالطريق الدائرى في تقاطعه مع الأوتوستراد، وسط تواجد الخدمات المرورية بالمكان، ومن المقرر إجراء توقيع كشف طبى عليه لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، فيما نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلى.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا، يحمل عدد 3 مشرفين و43 طفلا مرحلة ابتدائي واعدادي تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و13 سنة ، ما أدى إصابة 3 أفراد (السائق ، المشرف ، طالب) من ركاب الأتوبيس ونقل المصابين إلى المستشفى.



أطفال



الأطفال والأهالى



انقلاب أتوبيس



أهالى الأطفال



حادث مرورى بالدائرى