مدير منظمة الصحة العالمية ينفى دعم أى طرف فى نزاع تيجراى

كتب أحمد عرفة

نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دعم أى طرف فى نزاع تيجراى بإثيوبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال زعيم إقليم تيجراى فى إثيوبيا، إن ميكيلى عاصمة المنطقة، تعرضت للقصف اليوم الخميس، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الاتحادية قد قالت إنها تتحرك صوب المدينة الواقعة فى منطقة مرتفعة ويقطنها نحو نصف مليون نسمة.

ولم يرد تعليق بعد من الحكومة الإثيوبية على المعلومات التى أرسلها دبرصيون جبراميكائيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى عبر رسالة نصية.