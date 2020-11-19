محامي ترامب يعرض بلاغ ناخبة أمريكية.. ويؤكد: ديترويت وميشيجان "مدربين للغش"

كتبت: نهال أبو السعود

قال رودى جوليانى، محامى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما حدث مع أحد المواطنين وهى سيدة تدعى جيسى جاكوب، موظفة فى مدينة ديترويت والتي تقول إنها طُلب منها تعديل التواريخ على البريد في بطاقات الاقتراع وأشار محامي ترامب إلى أنها "تدربت على الغش" من قبل ديترويت وولاية ميشيجان.

وقرأ جولياني جزءًا من إفادة جاكوب قائلاً: "لقد شاهدت عمال الانتخابات والموظفين يتجهون إلى غرفة الاقتراع مع الناخبين من أجل مشاهدتهم وهم يصوتون وتدريبهم على من يصوتون"، وأضاف: "ربما يمكنك القول إنها تكذب، لكن لا يمكنك القول أنه لا يوجد دليل، هذا ما نسميه الدليل. هذا دليل مباشر وليس ظرفي".

ووفقًا لما قاله جولياني فإن الشاهدة أضافت في إفادتها أنه طلب منها عدم التحقق من موعد التصويت على البطاقات حيث قالت جيسي جاكوب في الإفادة الخطية إنها تلقت تعليمات بعدم طلب تحديد الهوية لتأكيد الهويات، وإبطال أي بطاقات اقتراع، وعدم البحث عن أي نقص في بطاقات الاقتراع، وعدم البحث عن أي توقيعات على بطاقات الاقتراع الغيابي.

وأضافت: "لقد لاحظت عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين جاءوا إلى الموقع للتصويت شخصيًا، لكنهم تقدموا بالفعل وقدموا اقتراعًا غائبًا".