محامي ترامب يسخر من التزوير: هناك أصوات لمتوفين أو "ميكي ماوس"

كتبت: نهال أبو السعود

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إعادة فرز الأصوات اليدوية في جورجيا، والتي من المتوقع أن تنتهي اليوم، لن تكون شرعية لأن المسئولين كانوا ببساطة يعيدون فرز الأصوات المزورة مشيرًا إلى أنه بطاقات الاقتراع لم يتم التأكد من صحتها لعدم وجود توقيع مطابق يتم التحقق منه أثناء عملية إعادة الفرز، قائلاً: "من الممكن أن يكون أي أحد.. من الممكن أن يكون ميكي ماوس حتى أو شخص متوفي".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إن محاميه يعتزمون عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويواصل ترامب حملته القانونية متحديا فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الثالث من نوفمبر.

ولم يوضح ترامب من من محاميه سيرأس المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش لكنه أشار إلى أنهم سيمهدون "طريقا واضحا جدا ويعتد به للفوز" الذي قال أغلب الخبراء القانونيين إنه أمر مستبعد.

وكانت قد قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس ترامب تخلى عن خطته للفوز بإعادة انتخابه من خلال استبعاد عدد كاف من الأصوات لعكس انتصارات جو بايدن فى ولايات رئيسية. وبدلا من ذلك ركز على هدف يبدو بعيد المنال بنفس القدر، وهو تأخير العد النهائى لفترة كافية للتشكيك فى فوز بايدن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة ترامب حولت أمس، الأربعاء، 3 مليون دولار إلى مسئولى الانتخابات فى ولاية ويسكونسن لبدء إعادة فرز الأصوات فى أكبر مقاطعتين فى الولاية. وطلب محاميه الشخصى رودولف جوليانى، الذى تولى مسئولية الفريق القانونى من قاض فيدرالى النظر فى أمر الهيئة التشريعية التى يسيطر عليها الجمهوريون فى ولاية بنسلفانيا باختيار ناخبى الولاية. وحرض ترامب، بحسب ما تقول الصحيفة، مجموعة من المشرعين الجمهوريين فى ميتشيجان، الذين يضغطون من أجل مراجعة التصويت هناك قبل المصادقة عليه