محافظ الإسماعيلية: صدور 300 فيزا تكافل وكرامة جدد للمستحقين والاستعداد للشتاء

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه قام بمتابعة كافة الخدمات والتواصل مع رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة والتأكيد على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولاً جذرية لتلك القضايا فى أسرع واقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى أستكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه فى شأن الإرتقاء بمستوى الخدمات بكافة أنواعها والتأكد من توفير الحصص التموينية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها والأهتمام بالأسر الأولى بالرعاية تم وصول 300 فيزا "تكافل وكرامة" جدد وتم توزيعهم على أصحابها وصرف 200 جنيه لكل طفل أقل من سنتين بحد اقصى طفلين لمدة 6 أشهر وذلك منحة غذائية للأطفال المستحقين "تكافل وكرامة"، كما يتم إعفائهم من مصاريف المدارس والجامعات والمدن الجامعية، كما تم التأكيد على توفير الحصص التموينية بالمخازن وتوافر الدقيق بالمطحن بمجمع الصوامع وكذلك توافر اسطوانات الغاز كما أنة يتم التفتيش المستمر على المخابز والأسواق والمحلات التجارية بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها وفحصها.

وتابع محافظ الإسماعيلية، تم متابعة أعمال القطاعات الخدمية للكهرباء بأستكمال أعمال الصيانة لأعمدة الانارة بالمنطقة الوسطى والمساكن الأولى بالرعاية وإضاءة المنطقة كما تم مد 4000 متر سلك معزول لأعمدة الإنارة بشارع الجيش وإنارة الليدو، وصيانة أعمدة الكهرباء والكشافات بطريق المعاهدة وصيانة 25 كشاف وتركيب 5 كشافات جديدة كما تم عمل معاينة ومتابعة أعمال رصف طريق الواصفية وإزالة الإشغالات ونقل أعمدة الكهرباء من أمام الرصف وتوسعتة وصيانة وتركيب عدد من الأعمدة بمختف قطاعات المحافظة وتوابعها.

منار قام رجال التجميل والتطوير بتهذيب الأشجار بشارع الجيش وعمل صيانة للمسطحات الخضراء بالمدينة القديمة والمنطقة الوسطى ومداخل ومخارج المحافظة، كما تم بالمشاركة المجتمعية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها تحويل مناطق من بؤر قمامة لمسطحات خضراء منعًا لإلقاء القمامة بها والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.

وفى مجال استرداد الأراضى تم إزالة فورية لعدد من حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية التابعة لجمعية الفردان بمساحة 1250 متر مربع مؤكدًا على الاستمرار فى فحص ملفات التقنين واسترداد الأراضى المملوكة للدولة وفرض هيبة القانون، كما تم متابعة منظومة النظافة بكافة قطاعات المحافظة وتوابعها ورفع أطنان قمامة من أماكن التجمعات والجمع المنزلي.

وأكد "بشارة"، على ضرورة الأهتمام بمتابعة منظومة النظافة للعمل على الأرتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة وضرورة الأستمرار فى تفعيل القرار السابق رقم 211 لسنه 2020 بتاريخ 9 من إبريل بشأن حظر ومنع النبش فى صناديق القمامة لمخالفتة لأحكام قانونى النظافة العامة والبيئة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة حصر جميع الأماكن التى أصبحت داخل الحيز العمرانى بالمراكز بهدف الوقوف على حجم الكثافة السكانية بها والمبانى التى يسمح بترخيص البناء والمشروعات المخطط تنفيذها والتى أصبحت حتى الآن 980 فدان وذلك بهدف عمل مخطط لإنشاء شبكة متكاملة للصرف الصحى بالمدينة، تستوعب النمو السكانى المستهدف بالمدينة حتى عام، 2027 من خدمات تعليمية وصحية ومرافق لتلبية احتياجات الأهالى حاضرًا ومستقبلاً مع التأكيد على عدد من التوصيات بهدف الأرتقاء بالتنمية الشاملة، وشدد محافظ الإسماعيلية بضرورة الأستمرار فى أعمال التعقيم والتظهير والألتزام بكافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فى اطار الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وتحسبًا للتقلبات الجوية وتغير الطقس وما يترتب على ذلك من آثار أكد اللواء شريف فهمى بشارة، على جميع المسؤلين عن كافة القطاعات الخدمية والمرافق برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء و مواجهة أى شكل من أشكال تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أى موقف طارىء بشكل فورى وكذا المضى قدمًا فى مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها مع الآخذ فى الاعتبار تلافى أية ملاحظات عما حدث فى الأعوام الماضية.