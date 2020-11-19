اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:17 م
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محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين داخل أحد المقاهى فى القبارى.. صور

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:10 م
محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين داخل أحد المقاهى فى القبارى.. صور محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين داخل أحد المقاهى فى القبارى
الإسكندرية جاكلين منير

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أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية بمنطقة القباري غرب المحافظة للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقى عددا منهم في أحد المقاهي الشعبية بالمنطقة للاستماع إلى شكواهم. 
 
وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن محافظ الإسكندرية أستمع لشكاوى أهالي منطقة القباري، وكان أبرزها مشاكل التعطيل المتكرر لحركة المرور بطريق شارع المكس الرئيسي بسبب تكدس سيارات النقل الثقيل المتعاملة مع ميناء الإسكندرية، بجانب مشكلات مرورية مماثلة بشارع الأمان وعدد من الشوارع الفرعية نتيجة وجود بعض الحفر في الطريق. 
 
وأوضح أهالي المنطقة، أن أحد أسباب تكدس سيارات النقل الثقيل وتعطل حركة المرور يرجع إلى عدم فتح كافة أبواب الميناء أمام السيارات في تلك المنطقة والاعتماد على بوابة واحدة ما أدى إلى ارتباك متكرر بحركة السير بشارع المكس الرئيسي ، كما طلب الأهالي عمل إشارات مرورية بعد وقوع حالات حوادث بالمنطقة. 
 
ولفت الشريف، إلى أن زيارة اليوم جاءت من أجل أهالي المنطقة خاصة وطمأنتهم والاستماع إلى مشكلاتهم ، موضحا أنه سيتم إدراج الطريق ضمن خصة الرصف وتطوير الطرق ، وسيتم تكليف مدير المرور بالإسكندرية بتفقد الطريق ودراسة تنفيذ وضع إشارات مرور حفاظا على أرواح المواطنين.
 
ووعد محافظ الإسكندرية، الأهالي بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لدراسة حل المشكلات التي تدخل في اختصاصها.
 
محافظ-الإسكندرية-داخل-أحد-المقاهى
محافظ الإسكندرية داخل أحد المقاهى

محافظ-الإسكندرية-داخل-أحد-المقاهى-فى-القبارى
محافظ الإسكندرية داخل أحد المقاهى فى القبارى

محافظ-الإسكندرية-داخل-أحد-المقاهى-فى-القبارى-للإستماع-لشكاوى
محافظ الإسكندرية داخل أحد المقاهى فى القبارى للإستماع لشكاوى

محافظ-الإسكندرية-داخل-أحد-المقاهى-فى-القبارى-للإستماع-لشكاوى-المواطنين
محافظ الإسكندرية داخل أحد المقاهى فى القبارى للإستماع لشكاوى المواطنين

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

حركة المرور

القبارى

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