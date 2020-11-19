محافظ أسيوط يتفقد متحف الآثار الفرعونية ويفتتح معرضًا للمشغولات اليدوية

أسيوط – فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، متحف الآثار الفرعونية ومتحفي التنوع البيولوجي والكيمياء بمدرسة السلام الحديثة المشتركة بحي شرق أسيوط مشيدًا بالمتاحف المتميزة ما تذخر به من مقتنيات أثرية وتاريخية وعلمية هامة تضاف إلى الخريطة السياحية للمحافظة، رافقه خلال الجولة القس باسم بشرى أمين عام مدارس سنودس النيل الإنجيلي وصموئيل باقي صدقة عضو المجلس الانجيلي العام ونائب رئيس سنودس النيل الانجيلي والقس يوسف طلعت المستشار القانوني للمدارس ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم وايمان زاهي مدير إدارة مدرسة السلام الحديثة.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد متحف الآثار الفرعونية بالمدرسة والذي يذخر بالعديد من المومياوات الملكية المحنطة والتي يرجه تاريخها إلى الآلاف السنين قبل الميلاد وتمثل بعض الحقب التاريخية الفرعونية بالإضافة إلى بعض المقتنيات الملكية والمخطوطات والبرديات والأدوات الحربية الفرعونية والاواني الفخارية وبعض المقتنيات ذات القيمة التاريخية والأثرية الهامة واستمع إلى شرح من مدير المتحف عن تاريخ المتحف وأهمية المقتنيات وتاريخها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أقدم مكتبة بالمحافظة والتي يرجع تاريخها إلى عام 1934 والتي تحتوى على 20 ألف مجلد وكتاب تمثل جميع العصور واستمع إلى شرح من مدير المكتبة لأهمية المخطوطات والكتب الموجودة بالمكتبة والتي تتميز بقيمتها التاريخية والعلمية الكبيرة في مختلف التخصصات وتعتبر خير شاهد على العصور التاريخية التي شهدتها مصر.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه متحف التنوع البيولوجي الذي يضم المئات من الحفريات والزواحف والطيور المحنطة والتي تعتبر من أهم الوسائل العلمية التي يتم الاستعانة بها في العملية التعليمية والتي تتميز بالتنوع والتميز للمقتنيات الموجودة والتي تحظى باهتمام كبير من إدارة المدرسة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب والمعلمين والباحثين في العلوم.

وأنهى المحافظ زيارته للمدرسة بتفقد أقسام متحف الكيمياء الذي يتميز بأهميته العلمية حيث يضم المئات من الأدوات العلمية والأجهزة المتنوعة التي يرجع تاريخها إلى مئات السنين وتمثل قيمة تاريخية وعلمية كبيرة وللباحثين عن المعرفة فضلًا عن المواد الكيميائية المتنوعة والنادرة والتي تم تجميعها على مراحل زمنية مختلفة.

وأشاد المحافظ بالمتاحف التي توجد بالمدرسة والتي تمثل جزء هام من تاريخ المحافظة نظرًا لأهميتها التاريخية والعلمية موجهًا الشكر لجميع القائمين على تلك المتاحف مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى مراعاة اجراءات السلامة والأمان بتلك المتاحف حفاظاً عليها موجهًا بضرورة تكثيف الرحلات العلمية والسياحية إلى تلك المتاحف لتكون مزارًا سياحيًا للسياحة الداخلية والخارجية ومقصدًا للطلاب والباحثين بمختلف المراحل الدراسية معلنًا دعمه الكامل للترويج والتنشيط السياحي لتلك المتاحف لتحظى بمكانتها على الخريطة السياحية لمصر.

كما تفقد محافظ أسيوط اليوم سير العمل بمدرسة السلام الحديثة المشتركة بحي شرق أسيوط مشددًا على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، رافقه خلال الجولة القس باسم بشرى أمين عام مدارس سنودس النيل الانجيلى والقس يوسف طلعت المستشار القانونى للمدارس ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم وايمان زاهي مدير مدرسة السلام الحديثة وصموئيل باقي صدقة عضو مجلس إدارة سنودس النيل الانجيلي.

وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للمدرسة بافتتاح معرض الفنون والمشغولات اليدوية لطلاب المدرسة المتميزين في الفنون التشكيلية والرسم واستمع إلى شرح من الطلاب لأهم أعمالهم الفنية والتي تم تنفيذها باستخدام خامات البيئة والالوان والاخشاب والمعادن كما شاهد المحافظ بعض اللوحات الفنية لمعلمات التربية الفنية بالمدرسة والتي تعبر عن الفن الشعبي والافريقي والياباني مشيدًا بالأعمال الفنية والمعروضات التي تتميز بالبساطة والجمال.

واستكمل المحافظ زيارته للمدرسة بحضور الحفل الفني للطلاب والذي بدأ بعرض عزف فردي لبعض الطلاب ثم استعراضات الأطفال وعرض لفرقة كورال الأطفال بالمدرسة وبعض الاغاني الوطنية ثم استعراضات فنية لبعض أطفال المدرسة وفي نهاية الاحتفال وجه المحافظ الشكر والتقدير للطلاب المشاركين والمعلمين المشرفين على تلك العروض لتميزهم معلنًا دعمه الكامل للانشطة المدرسية للطلاب وتكريم المتميزين منهم في مختلف المناسبات تقديرًا لهم وحثهم على التميز والنبوغ وصقل مواهبهم المختلفة .

كما تفقد المحافظ بعض الفصول الدراسية بالمدرسية وتابع سير العمل وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرسة واطمأن على انتظام العملية التعليمية واستخدام الوسائل التعليمية بالفصول الدراسية والمعامل المختلف بالمدرسة.

ووجه القس باسم بشرى الشكر لمحافظ أسيوط لمشاركته احتفالات المدرسة ودعمه المستمر للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية للطلاب بالإضافة إلى استجابته السريعة ووضع حلول عاجلة لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الاطفال "kg1 " بالمدارس بالإضافة إلى موافقته على فتح فصل جديد بمدرسة السلام الحديثة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال بمرحلة " kg1 "بالاضافة إلى القاعات التي تم فتحها ببعض المدارس تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وذلك ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها .