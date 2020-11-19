لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا ينتج استجابه مناعية قوية لدى كبار السن

كتبت هند عادل

أظهرت النتائج المنشورة في المجلة الطبية "The Lancet" اليوم الخميس استنادًا إلى 560 من البالغين الأصحاء أن لقاح فيروس كورونا الخاص بجامعة أكسفورد المملوك لشركة أسترازينيكا ChAdOx1 nCoV-19 ، أنتج استجابة مناعية قوية لدى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 56-69 والأشخاص فوق 70.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS فإن لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد يحفز الاستجابة المناعية لدى كبار السن ، مما يزيد الآمال في أن اللقاح يمكن أن يحمي الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كوورنا ، وأظهرت النتائج أن اللقاح آمن وجيد التحمل مع انخفاض معدل تفاعلية لدى كبار السن مقارنة بالبالغين الأصغر سنًا ، مما يعني أن الفئات العمرية الأكبر يمكنها بناء مناعة ضد المرض.

وقال الباحثون إن النتائج "مشجعة" لأن الأفراد الأكبر سنًا معرضون لخطر غير متناسب من الإصابة بعدوى كورونا الشديدة ، وبالتالي فإن أي لقاح يتم استخدامه ضد فيروس كورونا يجب أن يكون فعالًا عند كبار السن.