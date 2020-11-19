كيف تفرق بين الصداع العادى والصداع كأحد أعراض كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

استمر فيروس كورونا الجديد في تعطيل حياة الملايين من الناس، إلى جانب إثارة الشعور بالذعر في جميع أنحاء العالم، فقد أصبح أيضًا مصدر ارتباك وعدم يقين، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتحديد أعراضه وعلاماته المختلفة، ومن بينها الصداع، ووفقًا لدراسة جديدة، من بين جميع الأعراض الأخرى الشائعة والكلاسيكية لفيروس كورونا قد يكون الصداع علامة أقل احتمالًا لفيروس كورونا ، في هذا التقرير نتعرف على كيفية التفرقة بين الصداع العادي والصداع الناجم عن فيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





الأعراض الشائعة لفيروس كورونا



أدى تفشى فيروس كورونا إلى ظهور العديد من الأنواع المختلفة من الأعراض والحالات الطبية، وبينما تستمر القائمة في النمو، يظل بعضها الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين المصابين ومع ذلك ، فيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا.

- حمى

- سعال جاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء وتعب

- عدوى الجهاز الهضمى

- فقدان حاسة الشم والتذوق

كيفية التعرف على الصداع الناتج عن فيروس كورونا؟



وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews، تم تحديد الصداع باعتباره خامس أكثر أعراض كورونا شيوعًا بعد الحمى والسعال والألم العضلي وضيق التنفس.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى انتشار الصداع في حوالي 6.5 إلى 53% من مرضى كورونا.

قد يكون نفس الشعور بالصداع العادي والصداع الناجم عن كورونا، ومع ذلك ، فإن الصداع الناجم عن الفيروس التاجي يمكن أن يتحول من آثار خفيفة إلى ارتفاع مفاجئ في التأثير على صحتك بصرف النظر عن ذلك ، قد يستجيب بشكل سيئ لمسكنات الألم الشائعة وقد لا يهدأ، حتى بعد اللجوء إلى العلاجات الأخرى.

وأشار البحث أيضًا إلى أنه "يبدو أن انتشار الصداع في عدوى كورونا قد تم التقليل من شأنه من حيث التنوع والوصف السريري بسبب التركيز الحالي على الأرجح على مرضى الجهاز التنفسي الحاد".

في حين أنه قد يكون من الصعب للغاية معرفة الفرق بين الصداع العادي الناجم عن نزلات البرد أو الصداع النصفي والصداع الناجم عن كورونا ، يجب عليك الاتصال بالطبيب، إذا لاحظت أي أعراض أخرى لـ فيروس كورونا مع الصداع بمجرد القيام بذلك ، قم بإجراء اختبار للتأكد من إصابتك بالفيروس أم لا.