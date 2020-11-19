وأشارت الشبكة إلى أن السبب الأول للوفاة كان الخرف ومرض ألزهايمر بنسبة 11.3 % في إنجلترا و10.2 % في ويلز، يليه أمراض القلب، موضحة أنه رغم زيادة نسب الوفيات المتعلقة بالفيروس إلا أنها تظل أقل بشكل كبير عن نسب شهري أبريل ومايو الماضيين.



ومنذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الماضي تسبب فيروس "كورونا" المستجد في وفاة 50 ألف شخص في إنجلترا بنسبة 11.1 % من إجمالي الوفيات، و2629 حالة وفاة في ويلز بنسبة 1ر9 % من حالات الوفاة.