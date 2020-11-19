اليوم السابع
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عاصفة "إيوتا" تودى بحياة أكثر من 40 شخصا فى أمريكا الوسطى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:18 م
عاصفة "إيوتا" تودى بحياة أكثر من 40 شخصا فى أمريكا الوسطى عاصفة إيوتا
وكالات

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لقى أكثر من 40 شخصا حتفهم فى أمريكا الوسطى إثر عاصفة "إيوتا"، التي ضربت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وتسببت العاصفة في فيضانات مدمرة في أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانهيارات الطينية.

وضربت العاصفة الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، الاثنين الماضي كإعصار من الدرجة الرابعة، برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا في الساعة وبعد ذلك، بدأت تفقد قوتها وتتراجع إلى عاصفة استوائية، وفى هندوراس، حيث تضرر أكثر من مليونى شخص جراء العاصفة، تتواصل عمليات إجلاء السكان، وفى جواتيمالا، تسببت العاصفة فى أضرار لأكثر من 140 ألف شخص. 


إيوتا

عاصفة

أمريكا الوسطى

إعصار

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