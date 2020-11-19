اليوم السابع
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طقس مشمس ودافئ مع سطوع الشمس بالإسكندرية.. صور

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:39 ص
طقس مشمس ودافئ مع سطوع الشمس بالإسكندرية.. صور طقس مشمس ودافئ مع سطوع الشمس
الإسكندرية- جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، طقسا مشمسا ودافئا مع سطوع للشمس، وتواجد بعض المواطنين على الكورنيش، وفى بعض الشواطئ بلا أسوار، للاستمتاع بالطقس الدافئ وممارسة هواية الصيد.

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ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر اليوم الخميس، تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

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وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
 


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