طقس مشمس ودافئ مع سطوع الشمس بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية- جاكلين منير





شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، طقسا مشمسا ودافئا مع سطوع للشمس، وتواجد بعض المواطنين على الكورنيش، وفى بعض الشواطئ بلا أسوار، للاستمتاع بالطقس الدافئ وممارسة هواية الصيد.





ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر اليوم الخميس، تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.