اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:48 م
خالد صلاح
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ضبط 100 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية معروضة للبيع بالإسكندرية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:59 م
ضبط 100 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية معروضة للبيع بالإسكندرية جانب من المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من السلع المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أن إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى وإشراف إبراهيم مرسال قد قامت بالاشتراك مع وحدة مباحث برج العرب بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط عدد 100 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية معروضة للبيع عبوة الكرتونة الواحدة 6 أكياس حجم كبير.

 

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مقرمشات

حملات التموين

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