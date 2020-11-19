"صوت ملائكى".. طالب بالفنون الجميلة يخطف الأسماع بتلاوة القرآن.. فيديو وصور

المنيا - حسن عبد الغفار

عندما يشدو بصوته العزب الرنان، يجبرك على أن تنصت له، وكأنه يغرد عندما يتلوا آيات الذكر الحكيم، تجد على وجهه الرضا والقناعة، أثرت فيه آيات القرآن الكريم وهو فى الصف الثانى الثانوى بعد سماعها من أحد المشايخ المجاورين لورشة والده بالشارع المقيم به فقرر أن يحفظ القرآن كاملا بأحكامه، يقول محمد ربيع، شحاته طالب بالفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا: كنت وأنا صغير أذهب مع والدى فى ورشته التى كان يعمل بها، وفى ذلك الوقت كان هناك رجل لم أكن أعرفه، ولكن جذبنى صوته الدافئ، فكنت أذهب مع والدى أوقات كثيرة من أجل سماع الشيخ وهو يقرأ القرآن، وعندما كنت بالصف الأول الثانوى عرفت الشيخ وكان يدعى محمد جميل، وقررت حفظ القران الكريم فى أقصر مدة ممكنة، فكنت أسمع للشيخ مشارى بن راشد العفاسي وتأثرت به، وتمكنت من حفظ القران الكريم كاملا بمساعدة شقيقتى التى كانت تتابع معى بشكل دائم فى عام ونصف فقط معتمدا على نفسى ومراجعة شقيقتى.

وأضاف صاحب الصوت الملائكى: مثلى الأعلى فى حفظ القرآن الكريم هو مشارى بن راشد العفاسي، فكنت أحفظ بمفردى وأراجع مع أشقائى بعد وفاة والدى، وحفظت القرآن لحبى فيه ولكى يكون سلوكى مستقيما، ولذلك أرفض بشدة الكسب من قراءة القرآن لأنى حفظته عن حب حتى يكون لى نور يوم القيامة، وأرفض تقاضى أى أجر على إقامة أى حفله يتم دعوتى إليها، متمنيا إلتحاقه بإذاعة القرآن الكريم فهذا هو الحلم الذى أتمنى تحقيقه.

وتابع طالب الفنون الجميلة: لقد كان للأسرة معى دور كبير لكونى من أسرة حافظة للقرأن، فقد كانوا يشجعوننى ويتابعون معى وكانت شقيقتى تراجع معى الآيات التى كنت أحفظها، موضحا أنه فى بدايته لم يكن يرغب فى الظهور على السوشيال ميديا إلى أن فوجئ بأشخاص من أصدقائه معجبين بصوتى ينشرون فيديوهات على صفحاتهم ويشجعونه، لكن هناك الكثيرين ممن شاهدوا تلك الفيديوهات لم يصدقوا أننى أنا من يتلو القرأن، لذا قررت أن أنشر فيديوهات بصوتى على صفحتى الخاصة، مشيرا إلى أنه لم يشترك سوى فى مسابقة واحده على الفيس بوك ولم يهتم بها لأن حفظه للقرآن لشخصه حتى يساعده على أن يكون شخصا جيدا بعلاقته بالقرآن.

وعن كيفية الحفظ، قال : كنت أحفظ سورة كاملة يوميا حتى أتممت حفظ القران بأحكامه فى عام ونصف، وذلك من خلال سماع كبار القرآن وأتعلم الأحكام مع الحفظ، فالقرآن جميل يعلمك حب الوالدين والوطن ويحثك على العمل وبذل الجهد من أجل مجتمعك.



القارئ محمد ربيع صاحب الصوت العذب وحافظ للقران الكريم (1)



القارئ محمد ربيع صاحب الصوت العذب وحافظ للقران الكريم (2)



القارئ محمد ربيع صاحب الصوت العذب وحافظ للقران الكريم (3)



القارئ محمد ربيع صاحب الصوت العذب وحافظ للقران الكريم (4)



القارئ محمد ربيع صاحب الصوت العذب وحافظ للقران الكريم (5)