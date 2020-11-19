صحيفة أمريكية تكشف عن قرار لإدارة ترامب أوقف "جنون وول ستريت" في تمويل جيش الصين

وكالات

ألقت صحيفة "ذا هيل" الضوء على حظر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستثمارات الأميركية في شركات مرتبطة بالجيش الصينى، وذكرت الصحيفة أنه "لا ينبغى استخدام رأس المال الأمريكى لتمويل تطوير وبناء أسلحة عسكرية صينية تهدف حرفيا إلى قتل الأمريكيين، وإخراج الجيش الأمريكى من آسيا".

ونقلت قناة الحرة عن مقال رأى لبيتر نافارو، فى "ذا هل" إلى أن الأمر التنفيذى الأخير لترامب "يضع حدا لهذا الجنون في بورصة وول ستريت".

والأسبوع الماضى، كشفت إدارة ترامب عن أمر تنفيذي يحظر الاستثمارات الأمريكية فى شركات صينية، تقول واشنطن إنها مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له، وذلك في تصعيد للضغوط على بكين،عقب انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه "لسنوات، أجبر الحزب الشيوعى الصينى الحاكم جميع الشركات، الأجنبية والمحلية، العاملة على الأراضي الصينية، على دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية للدولة فى إطار الاستراتيجية الوطنية (الاندماج العسكري – المدني)".

وتضمن هذه الاستراتيجية أن تعمل أي مؤسسة علمية أو تكنولوجية، بما فى ذلك شركات اتصالات الجيل الخامس والفضاء والتكنولوجيا النووية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، على تعزيز الأهداف العسكرية للحزب الشيوعىي الصينى.

وتجمع العديد من الشركات الصينية، التي تشكل المجمع الصناعي العسكري للحزب الشيوعي الصيني، رأس المال من خلال بيع الأسهم والسندات المتداولة في البورصات العامة في الولايات المتحدة وخارجها.

وبالتالي، تُستخدم الدولارات الأميركية للمساعدة في بناء الصواريخ، وتحويل المروحيات، وتسيير الطائرات النفاثة الصاروخية والفضائية والسيبرانية التابعة لقوات جيش التحرير الشعبي البرية والجوية والبحرية.