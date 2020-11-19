اليوم السابع
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شقيق الفنان فايق عزب: رافقته طوال مرضه وكان محبًا وعاشقا للإسماعيلية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:47 م
شقيق الفنان فايق عزب: رافقته طوال مرضه وكان محبًا وعاشقا للإسماعيلية علاء عزب شقيق الفنان القدير الراحل فايق عزب
الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

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قال علاء عزب شقيق الفنان القدير الراحل فايق عزب، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، من أمام مقبرة شقيقه الراحل، إنه يعيش لحظات حزن كبيرة علي وفاة شقيقه الأكبر، مشيرًا إلى أنه كان مرافق له داخل المستشفى طوال فترة علاجه، حتى دخوله العزل الصحى بعد إصابته بكورونا.

أضاف علاء عزب، أن شقيقه الفنان الراحل فايق عزب كان بمثابة الأب والأخ الأكبر له، وكان دائم علي زيارة الإسماعيلية أسبوعيًا والجلوس مع أسرته وأصدقائه بالإسماعيلية لفترات طويلة، حيث كان محبًا وعاشقًا للإسماعيلية، مشيرًا إلى أن بينه وبين شقيقه ذكريات كثيرة، وأصاه قبل وفاته علي أولاده.

وتستعد مقبرة الراحل الفنان القدير فايق عزب، لاستقبال جثمانة، لتشييعها لمثواة الأخير، بعد أن توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع مرض فيروس كورونا.

وقامت أسرة الفنان الراحل فايق عزب بتغسيل الجثمان وسط إجراءات احترازية داخل مستشفى العجوزة، وغادرة إلى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية لقيام صلاة الجنازة عليه أمام المقابر بعد أن تم إلقاء صلاة الجنازة عليه من مسجد الإسماعيلي (المطافى)، ويعد فايق عزب آخر ضحايا فيروس كورونا بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوى، حيث أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر، بعدها ظل راقدا فى المستشفى منذ شهر و 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس قبل أن توافيه المنية.

وقدم فايق عزب ما يقرب من 260 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، آخرها مشاركته في مسلسل "الضاهر" مع محمد فؤاد و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر.

ومن أهم الأفلام التي شارك فيها: "امرأة من زجاج، كتيبة الإعدام، كل هذا الحب، الوحوش الصغيرة، وتمت أقواله، حنفي الأبهة، ضد الحكومة، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالى، الواد محروس بتاع الوزير، أيام السادات، عسكر في المعسكر، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام، كود 36، الجزيرة" وغيرها.

 


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