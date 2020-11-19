"شباب القليوبية" تعلن المشاركة بمبادرة "مصر أولا .. لا للتعصب" لنبذ التعصب الرياضى

القليوبية إبراهيم سالم

أقيمت، اليوم، الندوة التثقيفية للشباب للتعريف بأهمية نبذ التعصب الرياضي والتحلى بالروح الرياضية بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وأكد "الصبروط"، فى كلمته على استعداد القليوبية لتنفيذ استراتيجية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فيما يخص مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، مؤكدا أنها تمثل ضرورة حتمية فى الوقت الراهن والتى تستعد فيه الجماهير المصرية لمشاهدة مباراة نهائي كأس أفريقيا للأندية والمزمع انعقادها فى 27 نوفمبر الجارى بين فريقى الأهلى والزمالك.

كما دعا الجماهير إلى ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية ورفع اسم مصر عاليا ورفع شعار مصر أولا، فيكفينا فخرا أن البطولة الأفريقية بين فريقين مصريين.

وفي كلمته أكد الدكتور خالد صيام، ضرورة تدريب اللاعبين والإداريين على كيفية التعامل مع المنافسات بشكل إيجابى لتجنب الوقوع في مشكلات التعصب الرياضى وعدم تصدير حماسة زائدة للجماهير من قبل اللاعبين والإداريين والمدربين، وبث الروح الرياضية بين الفرق المتنافسة.

حضر الندوة وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة، ومديري الادارات بالمديرية والادارات الفرعية.

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة فى خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وأهمية احترام مشاعر الاطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإدارين والعمل على تهدئة المشاعر والحفاظ على سلامة الجماهير.

جانب من الحضور



خلال الاستعداد للمبادرة