سوريا تعلن استشهاد 3 عسكريين.. وجيش الاحتلال: هجماتنا ضد "أهداف إيرانية"

كتب: هاشم الفخرانى

استهدفت قوات الجيش الإسرائيلى 8 أهداف عسكرية داخل سوريا فجر الخميس، فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن العمليات الإسرائيلية جاءت لضرب "أهداف إيرانية" على الحدود السورية، بحسب قوله.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن 3 عسكريين استشهدوا وأصيب آخر فى عدوان مماثل شهدتها البلاد ليل الأربعاء.

وأضافت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى شنت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية تصدت له وسائط الدفاع الجوى وأسقطت عددا من الصواريخ.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الاحتلال أنه تم تفكيك عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا، فى الجانب الجنوبى من هضبة الجولان.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعي، تغريدة قال فيها إن الوحدة الإيرانية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان موجهة من قبل فيلق القدس.

كتب أدرعي فى تغريدة على "تويتر" "جيش الدفاع يكشف أن الوحدة الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية فى هضبة الجولان، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيرانى".

وتابع أدرعي قوله إن "وحدة 840 في سوريا هي وحدة عملياتية تعمل سرا نسبيا، تأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة، والوحدة مسؤولة عن زرع العبوات التي اكتشفت يوم أمس وتم تحييدها، كما سبق ووجهت محاولة مشابهة أخرى فى شهر أغسطس الماضى".